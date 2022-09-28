Названы возможные наследники Моисеева

Стало известно, кого певец и танцор Борис Моисеев мог внести в свое завещание, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Умер Борис Моисеев

Он оценил наследство артиста в 300 миллионов рублей. Основной ценностью является большая квартира в Москве, в которой и скончался певец. Рядом с Моисеевым не было близких родственников. «Как было видно из СМИ, в последние годы жизни, когда он тяжело болел, его обхаживали, с позволения сказать, какие-то джентльмены. Поэтому кто-то из них наверняка подсуетился, и какое-то завещание всплывет», – сказал адвокат.

Один из самых эпатажных российских артистов Борис Моисеев, перенесший два инсульта и в последнее время не появлявшийся на публике, умер в возрасте 68 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Музыканты
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