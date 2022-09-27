«Закат Голубой луны»: Россия прощается с Борисом Моисеевым

Один из самых эпатажных российских артистов Борис Моисеев, перенесший два инсульта и в последнее время не появлявшийся на публике, умер в возрасте 68 лет.

Смерть артиста подтвердил его арт-директор Сергей Горох.

«Да, это так… Сегодня в два часа», - сказал он РИА Новости.

О причинах смерти Моисеева пока не официально сообщается, по некоторым данным, это мог быть новый инсульт.

При этом хорошо известно о серьезных проблемах со здоровьем исполнителя «Голубой луны» .

В 2010 и 2015 года Борис Михайлович перенес два инсульта, после чего у него появились проблемы с речью и передвижением. Ходили слухи, что артист частично парализован.

Его первое публичное появление после болезни произошло весной 2021 года. Тогда Моисеев приехал на День Рождения к певице Кристине Орбакайте в чёрной маске, которая скрывала половину лица, напоминает Life.

В марте 2021 года Моисеев выложил в соцсетях фото с вечеринки, приуроченной к его 67-летию. Потом пошли слухи об ухудшении его здоровья, после чего артиста навестила Алла Пугачева, с которой они дружили около 40 лет.

В апреле 2022 года Горох говорил, что Моисеев чувствует себя «нормально».

«Борис Михайлович сейчас, как и всегда, находится в своей квартире в самом центре Москвы. Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день», — сказал Горох в эфире телеканала НТВ.

При этом он уточнил, что артист набрал лишний вес, у него сохраняются проблемы с речью, а на случай непредвиденных ситуаций в его квартире есть «тревожная кнопка».

Между тем, журналист Отар Кушанашвили высказал мнение, что Моисеев уже давно не хотел жить.

«Борис Моисеев почти десятилетия парализован... практически парализован. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о приходе», - цитирует Кушанашвили Муз ТВ.

Отмечалось, что Моисеев в последние годы живет на пенсию и авторские отчисления.

Одним из главных хитов Моисеева считается песня «Голубая луна», исполненная в дуэте с Николаем Трубачом. За нее в 1998 году Моисеев получил премию «Золотой граммофон». В следующем году они получили эту же премию за песню «Щелкунчик».

Эпатажное творчество Моисеева наводило на мысли, что он гей, но артист так и не подтвердил эту информацию.

«Я не пропагандист гей-культуры. Я просто играл в гей-культуру», - объяснял он, критикуя при этом однополые браки и моду на гомосексуальность в поп-культуре.

Родился Борис Михайлович в белорусском Мозыре, рос без отца.

