«Пустые залы!»: В «бесконечных» экранизациях сказок увидели кризис киноиндустрии

«У нас в кино пока больших успехов нет. Подавляющее большинство фильмов, примерно 90%, в прокате проваливаются. Большинство российских продюсеров зарабатывают на производстве, а не на прокате. И зрители смотреть это кино не хотят, кинозалы пустые. У Клима Шипенко, как вы знаете, канул в Лету фильм «Есенин» по каким-то таинственным причинам. И, исходя из того, что я читал о проекте «Королевство кривых зеркал», я не исключаю, что у Клима возникнут проблемы с выдачей прокатного удостоверения. Потому что фильм и книга с большим двойным дном», - рассказал он.

Также Шнейдеров поделился мнением о том, что «бесконечные» экранизации сказок уже надоели и хочется свежих авторских идей.

«Что же касается «Морозко», то мне, честно говоря, осточертели бесконечные экранизации сказок. Это все напоминает возврат в советские времена, когда режиссеры занимались экранизациями, ссылаясь на то, что это не я сказал, а это сказал автор. Ничего нового придумать не могут. Кризис идей и вообще кризис российского кинематографа глубокий и тотальный», - подытожил он.

Ранее Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что экранизация сказок облегчает жизнь режиссерам, при этом фэнтези «Василиса и хранители времени» от Павла Лунгина должно быть интересным.

