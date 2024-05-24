Кинотеатры остались недовольны результатами отказа от предсеансного обслуживания

«Эксперимент с отказом от предсеансного обслуживания был, результаты, скорее, отрицательные, но это не связано с тем, что показывали, это связано с трагедией. На мой взгляд, фильм «Сто лет тому вперед» прекрасен, он будет работать вдолгую, но на него оказала влияние трагедия в "Крокусе"», - пояснил он.



Как добавил эксперт, площадки ожидают хорошего результата от фильма «Майор Гром: Игра», стартовавшего в прокате 23 мая.

«Есть спад, он связан с сезонным фактором и синдромом трагедии в «Крокусе». Но в кинотеатрах стартовала новая часть фильма о "Майоре Громе", посмотрим на результат», - заключил он.

Ранее организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил РБК, что за пять дней, прошедших после теракта в «Крокусе», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в РФ достиг 100 тысяч штук. Он отметил, что количество отмененных по всей стране массовых мероприятий после теракта на весь период текущих продаж (около года) достигает 1,5–2 тысячи. Это примерно 3% от всех событий, на которые ведется продажа билетов, передает «Радиоточка НСН».

