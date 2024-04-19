«Всего 10% выручки»: Кинотеатры добровольно отказались от «пиратских» фильмов

«У меня нет такой информации. Ни одна из крупных сетей никаких угроз от прокатчиков не получала, потому что с прокатчиками был нормальный диалог. Мы просили поддержать эту идею, чтобы дать попробовать российскому контенту отработать хотя бы какой-то период. Чтобы показать, сколько мы можем зарабатывать на российском кино. По нашим расчетам, предсеансное обслуживание – это не более 10% от оборота по году. Мы хотим показать всему рынку, что практика предсеансного обслуживания к концу года сойдет на нет чисто по экономическим причинам. 99% кинотеатров страны добровольно пошли на эту историю по экономическим причинам», - объяснил он.

По его словам, российские кинотеатры готовы зарабатывать на российском контенте, для этого громкие премьеры должны выходить не только под Новый год.

«Российские кинотеатры готовы работать и зарабатывать на российском контенте. Нам нужно больше качественного российского контента, который будет не только в зимние периоды, но также весной и летом. Еще одна цель – показать российским продюсерам, что не надо бояться ставить свои крупные премьеры на лето, потому что кинотеатры могут поддержать абсолютно любую российскую картину, видя потенциал. Мы это начали еще в прошлом году. Тогда контент с предсеансным обслуживанием собрал за новогодние десять дней 0,2% от всего оборота страны, это фактически ноль. Именно новогодняя договоренность в этом году и совместные действия кинотеатров и дистрибьюторов показали, что на российском контенте можно зарабатывать. Поэтому весной мы решили повторить эту историю», -

При этом предстоящее лето будет «пустоватым», крупные сети могут временно вернуться к «предсеансному обслуживанию», но до конца года рынок полностью отрегулируется, заверил Воронков.

«Понятно, что лето будет пустое, российского контента не будет. Поэтому кинотеатры будут частично возвращаться к предсеансному обслуживанию. Но даже «Дюна» ведь у нас не собрала больших цифр. Да, она поддержала период мартовский, где перенеслась премьера «Летучего корабля». Рынок до 2024 года сам себя отрегулирует. Если бы вышел закон о принудительном лицензировании, можно было совместно принять 10-12 мировых релизов, которые российский зритель хотел бы увидеть. Тогда отрегулировать этот процесс можно было быстрее. Но фильмы должны быть достойными», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее министр культуры Ольга Любимова в интервью РИА Новости пригрозила кинопиратам. По ее словам, закрытие двух-трех кинотеатров может стать эффективным методом и окажет отрезвляющий эффект на отрасль. Григорьев объяснил, почему об этом заговорили только сейчас.

Власти пришли к общему знаменателю и все-таки решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах, заявил в связи с этим кинокритик Роман Григорьев «Радиоточке НСН».



