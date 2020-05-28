Кинотеатры готовы открыться

Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации для кинотеатров по работе в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Кинотеатрам рекомендуется: продавать билеты так, чтобы между посетителями сохранялась дистанция не менее 1 м (члены одной семьи могут сидеть вместе); попкорн и другую продукцию кинобаров продавать по возможности через вендинговые автоматы; установить интервалы между сеансами не менее 30 минут (для проветривания и дезинфекции кинозала в перерыве); установить разницу между началом разных сеансов не менее 15 минут (для кинотеатров, где больше шести залов,— 10 минут); каждые два часа дезинфицировать все контактные поверхности в фойе, туалетных комнатах и кинозалах, проветривать служебные помещения; 3D-очки зрителям выдавать только в индивидуальной упаковке, предварительно продезинфицировав; кроме того, зрителям рекомендовано носить маски, при симптомах ОРВИ — воздержаться от посещения кинозала.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, если все эти рекомендации будут четко соблюдаться, риски инфицирования минимальны.