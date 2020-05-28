Кинотеатры готовы открыться
Президент сети кинотеатров «КАРО» в эфире НСН рассказала, насколько реализуемы рекомендации Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации для кинотеатров по работе в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Кинотеатрам рекомендуется: продавать билеты так, чтобы между посетителями сохранялась дистанция не менее 1 м (члены одной семьи могут сидеть вместе); попкорн и другую продукцию кинобаров продавать по возможности через вендинговые автоматы; установить интервалы между сеансами не менее 30 минут (для проветривания и дезинфекции кинозала в перерыве); установить разницу между началом разных сеансов не менее 15 минут (для кинотеатров, где больше шести залов,— 10 минут); каждые два часа дезинфицировать все контактные поверхности в фойе, туалетных комнатах и кинозалах, проветривать служебные помещения; 3D-очки зрителям выдавать только в индивидуальной упаковке, предварительно продезинфицировав; кроме того, зрителям рекомендовано носить маски, при симптомах ОРВИ — воздержаться от посещения кинозала.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, если все эти рекомендации будут четко соблюдаться, риски инфицирования минимальны.
Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в эфире НСН рассказала, насколько реализуемы рекомендации Роспотребнадзора.
«Все рекомендации в списке вполне реализуемы и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом. Часть рекомендаций в кинотеатрах КАРО уже реализована. В частности, у нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее», - сказала она.
По ее словам, ведомства учли пожелания индустрии. «Мы рады, что в списке рекомендаций учтены пожелания индустрии - в частности, относительно рассадки, которая позволяет семьям и парам сидеть вместе. Рекомендации позволят гостям наслаждаться просмотром, и не чувствовать себя как в больнице. Кинотеатры КАРО будут готовы открыться сразу после снятия ограничений», - заключила Зинякова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru