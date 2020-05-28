Гулять по графику, бегать в масках: Как Москва ослабляет карантин

В среду также было зафиксировано минимальное с 23 апреля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 2140, информировал столичный оперативный штаб. По мнению некоторых экспертов, тысячи новых заболевших — показатель того, что противоэпидемические меры необходимо сохранять.

«Я думаю, что торопиться с отменой всех мер ни в коем случае не надо. Нужно всё это делать осторожно и постепенно», - высказался в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Тем не менее, источники СМИ уже вовсю прогнозировали новые послабления в Москве, а президент России Владимир Путин назначил парад Победы на 24 июня. К вечеру 27 мая ясность внесла столичная мэрия. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о втором этапе снятия ограничений с 1 июня.

По его распоряжению с начала лета возобновят работу автосалоны и непродовольственные магазины, включая гипермаркеты. Откроются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, где не требуется длительный контакт персонала с клиентом. Заработает велопрокат, откроются все городские парки, кроме «Зарядья», а с 5 июня жители столицы смогут посещать ярмарки выходного дня.

Однако в бытовом плане правила для горожан усложняются. Во-первых, официально режим самоизоляции продолжит действовать до 14 июня, сохранится система пропусков и прочие ограничения, объявил Собянин. Во-вторых, будет усилен масочный режим: маски и респираторы станут обязательны даже на улице.

Согласно указам Собянина, все жители Москвы, за исключением больных COVID-19 и тех, кто живёт с ними, смогут выходить на прогулки. Установлена норма — два раза в будние дни и один раз в выходной день, в период с 9 до 21 часа. Гулять можно будет только по графику и с соблюдением социальной дистанции, в радиусе не далее 2 км от дома. Гуляющим рекомендуют носить с собой документы: контролировать режим прогулок будет полиция и административно-техническая инспекция.

Кроме того, с 5 до 9 часов утра ежедневно разрешены занятия спортом на свежем воздухе. Использование масок и респираторов обязательно даже в этом случае, а спортивные площадки по-прежнему будут закрыты.

Новый режим Собянин назвал «экспериментом с прогулками». Он продлится как минимум до 14 июня. «Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге», - признался он. Однако, по мнению градоначальника, такое решение позволит совершать полноценные прогулки, избавит от необходимости вводить пропуска для этой цели и исключит большие скопления людей. В зависимости от ситуации «эксперимент» могут продлить, изменить или отменить.

Учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в эфире НСН рекомендовал засидевшимся на самоизоляции горожанам постепенно возвращаться к активному образу жизни, избегая чрезмерных нагрузок. Лучше начинать с часовых прогулок, постепенно переходить на медленный бег, а на природе можно практиковать и дыхательную гимнастику, добавил Шендовинин.

Стоит отметить, что индекс самоизоляции в Москве на этой неделе опустился ещё ниже, чем на прошлой. Тогда в будни он составлял 2,2-2,3 балла, теперь - 2,0-2,1 балла, свидетельствуют данные «Яндекса».

