Столичные парки откроются для посещения с 1 июня

Большинство парков российской столицы откроются с 1 июня, информирует мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. По словам градоначальника, несмотря на то, что отменять самоизоляцию ещё нельзя, появилась возможность прогулок на улице. С понедельника москвичи получат возможность бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.

При этом, как подчеркнул Собянин, увеличение числа людей на улицах города может повысить риск заражения коронавирусом. В связи с этим прогулки разрешены только по графику, а сам «прогулочный режим» будет действовать до 14 июня в виде эксперимента. Кроме того, необходимо надевать защитные маски. Никаких пропусков для прогулок и занятий спортом не требуется.

Мэр уточнил, что на прогулку разрешено выходить практически всем горожанам, включая старшее поколение, а также жителей с хроническими заболеваниями. Сохраняется домашний режим самоизоляции для болеющим COVID-19, с подозрением на инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающих с ними.

График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на сайте MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях.