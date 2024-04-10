Киностудия Lionsgate отложила премьеры «Пилы 11» и ремейка «Ворона»

Выход в прокат ремейка триллера «Ворон» и фильма ужасов «Пила 11» отложен, сообщила киностудия Lionsgate.

Следующая церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта 2025 года

Компания решила отложить релизы из-за конкуренции с премьерами других студий. Выход ремейка «Ворона» перенесли с 7 июня на 23 августа 2024 года.

Новая часть «Пилы» должна была выйти 27 сентября 2024 года. Релиз перенесли на год - на 25 сентября 2025-го.

На выставке CinemaCon 2024 британский кинорежиссер Гай Ричи заявил, что его новый фильм In The Grey («В серой зоне») выйдет в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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