Киностудия Lionsgate отложила премьеры «Пилы 11» и ремейка «Ворона»
10 апреля 202423:59
Выход в прокат ремейка триллера «Ворон» и фильма ужасов «Пила 11» отложен, сообщила киностудия Lionsgate.
Компания решила отложить релизы из-за конкуренции с премьерами других студий. Выход ремейка «Ворона» перенесли с 7 июня на 23 августа 2024 года.
Новая часть «Пилы» должна была выйти 27 сентября 2024 года. Релиз перенесли на год - на 25 сентября 2025-го.
На выставке CinemaCon 2024 британский кинорежиссер Гай Ричи заявил, что его новый фильм In The Grey («В серой зоне») выйдет в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru