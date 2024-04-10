Следующая церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта 2025 года

Шорт-лист премии опубликуют 17 декабря. Номинации на «Оскар» будут объявлены 17 января.

Подача заявок на участие в конкурсе пройдет до 14 ноября 2024 года. Отмечается, что даты могут быть изменены.

В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта прошла церемония «Оскар-2024». «Лучшим фильмом года» признан «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, напоминает «Радиоточка НСН».

