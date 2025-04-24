«Я просто позвонил!»: Режиссер «Искупления» о Кологривом, Безрукове и «черно-белом роке»

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Кинорежиссер Константин Еронин в интервью НСН рассказал, как его фильм «Искупление» стал самой звездной картиной Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а также назвал вдохновляющих его рокеров.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Рок-н-ролльный уикенд будет богат на большие концерты за пределами двух столиц. Так, Вячеслав Бутусов выступит в Ханты-Мансийске и Сургуте, «Алиса» – в Екатеринбурге и Перми, «Звери» – в Туле и Владимире, а The Hatters – в Хабаровске, Владивостоке и Иркутске.

Лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев отметит день рождения московским концертом. «Кирпичи» отпразднуют в двух столицах 30-летие, а в воскресенье Москву зажжет Юрий Лоза.

Константин Еронин, делающий фильмы в черно-белой стилистике, назвал рок-группы, которые его вдохновляют.

«Если я могу назвать Thirty Seconds to Mars рок-группой, то да, я был на четырех их концертах и плясал с ними на сцене, меня очень вдохновляет их музыка, так же, как и Linkin Park. Если мы говорим про русский рок, то, конечно, это и "Наутилус", это саундтреки к фильму "Брат". Вот такой честный, самобытный русский рок я очень люблю. В этом смысле мы как будто все на одной волне», - отметил режиссер.

Он также рассказал о сотрудничестве с сыгравшем в фильме «Искупление» рэпером Хаски, для которого режиссер ранее снял черно-белый клип на песню «Сказки».

«Нам просто захотелось сделать клип для Хаски — это тот же самый "дримкаст", как и с фильмом "Искупление", мы были инициаторами. Я приглашал его сниматься в своем предыдущем фильме, но там не совсем получилось, поэтому было принято общее решение, что мы делаем клип», - разъяснил собеседник НСН.

