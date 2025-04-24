«Я просто позвонил!»: Режиссер «Искупления» о Кологривом, Безрукове и «черно-белом роке»
Безруков, Кологривый и Сухоруков согласились сниматься бесплатно, сказал в эфире НСН Константин Еронин, вспомнив, как плясал на сцене с Thirty Seconds to Mars и взял «на раж» Канны.
Музыка: «Брат», Бутусов и черно-белый рок
Кинорежиссер Константин Еронин в интервью НСН рассказал, как его фильм «Искупление» стал самой звездной картиной Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а также назвал вдохновляющих его рокеров.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Рок-н-ролльный уикенд будет богат на большие концерты за пределами двух столиц. Так, Вячеслав Бутусов выступит в Ханты-Мансийске и Сургуте, «Алиса» – в Екатеринбурге и Перми, «Звери» – в Туле и Владимире, а The Hatters – в Хабаровске, Владивостоке и Иркутске.
Лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев отметит день рождения московским концертом. «Кирпичи» отпразднуют в двух столицах 30-летие, а в воскресенье Москву зажжет Юрий Лоза.
Константин Еронин, делающий фильмы в черно-белой стилистике, назвал рок-группы, которые его вдохновляют.
«Если я могу назвать Thirty Seconds to Mars рок-группой, то да, я был на четырех их концертах и плясал с ними на сцене, меня очень вдохновляет их музыка, так же, как и Linkin Park. Если мы говорим про русский рок, то, конечно, это и "Наутилус", это саундтреки к фильму "Брат". Вот такой честный, самобытный русский рок я очень люблю. В этом смысле мы как будто все на одной волне», - отметил режиссер.
Он также рассказал о сотрудничестве с сыгравшем в фильме «Искупление» рэпером Хаски, для которого режиссер ранее снял черно-белый клип на песню «Сказки».
«Нам просто захотелось сделать клип для Хаски — это тот же самый "дримкаст", как и с фильмом "Искупление", мы были инициаторами. Я приглашал его сниматься в своем предыдущем фильме, но там не совсем получилось, поэтому было принято общее решение, что мы делаем клип», - разъяснил собеседник НСН.
Театр: «Хулиган» и «Рыжий»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Сделка» в Театре имени Пушкина и «Рыжий» в Мастерской Петра Фоменко.
В Петербурге идут на спектакль «Хулиган. Исповедь», в котором Сергей Безруков (на фото) играет Сергея Есенина, в Рязани выбрали «Рони, дочь разбойника», а в Самаре - балет Большого театра «Сильфида».
Константин Еронин признался, что любит театр, и рекомендовал спектакли Губернского театра Сергея Безрукова.
«Я люблю театр, потому что когда-то, будучи пацаном, я играл в своем местном Театре юного зрителя. Кстати, в моем прошлом художественном фильме "Вдохновение" снимался театральный актер и играл он нарочито театрально - так было задумано. Безусловно, я бы рекомендовал Губернский театр Сергея Безрукова, потому что там очень большое количество невероятно талантливой молодежи. Два студента Сергея также участвовали в фильме "Искупление", они были утверждены на достаточно серьезные роли», - отметил режиссер.
Кино: От Канн до ММКФ
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер детский фильм «Денискины рассказы» от братьев Андреасян, полнометражный мультфильм «Ай да Пушкин!» и военная драма «Почтарь» с Александром Петровым, которую уже презентовали на ММКФ.
Ну а накануне на Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Константина Еронина «Искупление», главные роли в котором сыграли Никита Кологривый, Сергей Безруков и Виктор Сухоруков. Режиссер рассказал НСН, как ему удалось собрать такой звездный состав.
«Я просто всем позвонил, потому что верю в безусловное творчество - и получилось. Я написал материал, они посмотрели и сказали: «Да, давай это сделаем». Я считаю их лучшими в профессии и мне очень хотелось поработать именно с ними. Более того, я даже роли писал под них. Каждый из них мастер, это мастера, которые собрали в себе сразу все поколения. Самый молодой Никита Кологривый, потом Сережа Безруков, потом Виктор Сухоруков. Все они гениальны и мне захотелось собрать их в непривычном для них жанре. При этом все они снимались бесплатно. Работалось с ними великолепно, задачи все выполнялись. Более того, был и момент очень сложной, прекрасной импровизации, когда актеры сами выполняли трюки. Все они снимались одновременно, помимо них на съемочной площадке были Миша Евланов, Кирилл Кяро и рэпер Хаски», - отметил режиссер.
Он также рассказал о победе короткометражки «Purgatorium» на Cannes World Film Festival в 2022 году.
«Это не главные Канны, потому что на Каннском фестивале, насколько я знаю, короткометражного кино нет. Это дочерний фестиваль главных Канн. Мой первый фильм "Purgatorium", он же "Чистилище", получил там награду как лучшее черно-белое кино. Это было абсолютно на раж: а почему бы и нет, давайте отправим. Мы отправили, а потом узнали, что победили. Это все любопытно: как будто бы, когда веришь, оно может получиться», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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