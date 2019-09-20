Долин: Кассовый успех нового фильма Тарантино доказал, что наши зрители - не тупые

20 сентября 201922:00

Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры. 

1

Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову

Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов. Артиста отпустили под подписку о невыезде.

Антон Долин: «Лиха беда начало. Надеюсь, дальше отпустят совсем и все это абсурдное дело прекратится. А следом и другие невиновные (я говорю о так называемом «Московском деле»), все-таки, попадут к себе домой, а не отправятся в колонии и тюрьмы. Будем на это надеяться», - сказал НСН Антон Долин.

2

Минкультуры и Минпросвещения разработали рекомендации по «Культурному нормативу школьника»

Минкультуры и Минпросвещения разработали рекомендации по «Культурному нормативу школьника», в котором перечислены лучшие произведения мировой и российской культуры. Из фильмов подросткам рекомендуют «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, «2001 год. Космическая одиссея» Стенли Кубрика и «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса.

Антон Долин: «Пока никаких претензий к Минкультуры и Минпросвещения. Очень хорошие картины, и, мне кажется, все три для подростков очень полезны. «Гражданин Кейн» долгое время считался лучшим фильмом в истории мирового кино и уж точно в истории американского кино. И если так, то, я считаю, пусть Минкультуры и Минпросвещения продолжают в том же духе», - посоветовал он, общаясь с НСН

3

Российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» поборется за победу на кинофестивале в Ниагара-Фолс.

Российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» станет единственной отечественной работой, которая поборется за победу на международном кинофестивале в Ниагара-Фолс. Всего на этом фестивале представят 27 игровых и 44 короткометражных фильма. Создателем мультфильма является воронежская студия Wizart.

Антон Долин: «Студию Wizart поздравляю и напомню, что российской анимацией, вообще, мы имеем полное право гордиться. И коммерческие мультфильмы, например, «Белка и Стрелка», и «Маша и Медведь», и наши авторские мультфильмы, например работы Игоря Ковалева и Константина Бронзита имеют огромный успех и на фестивалях и на «Оскаре», и просто в прокате, и на телевидении многих стран мира. Так что, очень здорово», - отметил он в разговоре с НСН

4

«Однажды... в Голливуде» за четыре недели проката собрал в России 1 млрд руб

Фильм «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино за четыре недели проката собрал в России 1 млрд руб. Это единственная из выходивших с 2004 года картин американского режиссера, которая преодолела эту планку.

Антон Долин: «Насколько я знаю, не только с 2004 года, просто раньше не было такой статистики, но и просто самый успешный фильм Тарантино. Тарантино не зря приехал сюда, все-таки, он приехал с этой картиной. Ну, а наши зрители доказали, что они – совсем не тупые. Почти трехчасовая картина, состоящая, в основном, из разговоров, вот такие деньги собрала, и, возможно, это даже не предел!» -  заметил Антон Долин в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: mobil2cell.ru.com
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