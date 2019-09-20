Долин: Кассовый успех нового фильма Тарантино доказал, что наши зрители - не тупые
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.
Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову
Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов. Артиста отпустили под подписку о невыезде.
Антон Долин: «Лиха беда начало. Надеюсь, дальше отпустят совсем и все это абсурдное дело прекратится. А следом и другие невиновные (я говорю о так называемом «Московском деле»), все-таки, попадут к себе домой, а не отправятся в колонии и тюрьмы. Будем на это надеяться», - сказал НСН Антон Долин.
Минкультуры и Минпросвещения разработали рекомендации по «Культурному нормативу школьника»
Минкультуры и Минпросвещения разработали рекомендации по «Культурному нормативу школьника», в котором перечислены лучшие произведения мировой и российской культуры. Из фильмов подросткам рекомендуют «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, «2001 год. Космическая одиссея» Стенли Кубрика и «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса.
Антон Долин: «Пока никаких претензий к Минкультуры и Минпросвещения. Очень хорошие картины, и, мне кажется, все три для подростков очень полезны. «Гражданин Кейн» долгое время считался лучшим фильмом в истории мирового кино и уж точно в истории американского кино. И если так, то, я считаю, пусть Минкультуры и Минпросвещения продолжают в том же духе», - посоветовал он, общаясь с НСН.
Российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» поборется за победу на кинофестивале в Ниагара-Фолс.
Российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» станет единственной отечественной работой, которая поборется за победу на международном кинофестивале в Ниагара-Фолс. Всего на этом фестивале представят 27 игровых и 44 короткометражных фильма. Создателем мультфильма является воронежская студия Wizart.
Антон Долин: «Студию Wizart поздравляю и напомню, что российской анимацией, вообще, мы имеем полное право гордиться. И коммерческие мультфильмы, например, «Белка и Стрелка», и «Маша и Медведь», и наши авторские мультфильмы, например работы Игоря Ковалева и Константина Бронзита имеют огромный успех и на фестивалях и на «Оскаре», и просто в прокате, и на телевидении многих стран мира. Так что, очень здорово», - отметил он в разговоре с НСН.
«Однажды... в Голливуде» за четыре недели проката собрал в России 1 млрд руб
Фильм «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино за четыре недели проката собрал в России 1 млрд руб. Это единственная из выходивших с 2004 года картин американского режиссера, которая преодолела эту планку.
Антон Долин: «Насколько я знаю, не только с 2004 года, просто раньше не было такой статистики, но и просто самый успешный фильм Тарантино. Тарантино не зря приехал сюда, все-таки, он приехал с этой картиной. Ну, а наши зрители доказали, что они – совсем не тупые. Почти трехчасовая картина, состоящая, в основном, из разговоров, вот такие деньги собрала, и, возможно, это даже не предел!» - заметил Антон Долин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.