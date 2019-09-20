Долин: Кассовый успех нового фильма Тарантино доказал, что наши зрители - не тупые

Антон Долин: «Насколько я знаю, не только с 2004 года, просто раньше не было такой статистики, но и просто самый успешный фильм Тарантино. Тарантино не зря приехал сюда, все-таки, он приехал с этой картиной. Ну, а наши зрители доказали, что они – совсем не тупые. Почти трехчасовая картина, состоящая, в основном, из разговоров, вот такие деньги собрала, и, возможно, это даже не предел!» - заметил Антон Долин в эфире НСН.

