Кинокритик Шнейдеров заявил, что «Сто лет тому вперед» провалился в прокате
«Сто лет тому вперед» - качественный супергеройский фильм по американским лекалам, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что зрители потеряли интерес с российскому кино, потому что оно некачественное.
«Аппетиты русских продюсеров – украсть как можно больше денег из бюджета. Только в России продюсеры зарабатывают на производстве, а должны зарабатывать на прокате. Мне жаль, что провалилась в прокате картина «Сто лет тому вперед», на мой взгляд, качественный супергеройский фильм по американским лекалам. Но глупо сравнивать фильмы с бюджетом 8 миллионов долларов с проектами Marvel с бюджетом в 400 миллионов долларов, мы заведомо проигрываем. На мой взгляд, финальные месяцы показали тотальное отсутствие интереса зрителей к русскому кино не потому, что оно русское, а потому, что некачественное. Провалы фильма один за другим свидетельствуют об этом. Люди ждут большой Голливуд, хотят большой Голливуд. Оказалось, что китайское, турецкое, индийское кино не способно заменить в прокате Тома Круза, Бенедикта Кембербетча и компанию. Современное состояние российского кино – между катастрофой и апокалипсисом», - заявил собеседник НСН.
К слову, фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрал в российском прокате более одного миллиарда рублей, став самым кассовым проектом в жанре фантастика.
Ранее Шнейдеров заявлял «Радиоточке НСН», что для окупаемости кинопроизводства сборы фильма должны в 2,5 раза превышать его бюджет, поэтому часто проекты, которые собрали миллиард рублей, в итоге становятся провальными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян
- СМИ: Тренер «Байера» хочет пригласить Криштиану Роналду
- Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
- Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
- Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют летом
- СМИ: В ЕС считают, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине
- ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами
- Полчища саранчи атаковали районы Волгоградской области
- В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
- ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru