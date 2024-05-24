Кинокритик Шнейдеров заявил, что «Сто лет тому вперед» провалился в прокате

«Аппетиты русских продюсеров – украсть как можно больше денег из бюджета. Только в России продюсеры зарабатывают на производстве, а должны зарабатывать на прокате. Мне жаль, что провалилась в прокате картина «Сто лет тому вперед», на мой взгляд, качественный супергеройский фильм по американским лекалам. Но глупо сравнивать фильмы с бюджетом 8 миллионов долларов с проектами Marvel с бюджетом в 400 миллионов долларов, мы заведомо проигрываем. На мой взгляд, финальные месяцы показали тотальное отсутствие интереса зрителей к русскому кино не потому, что оно русское, а потому, что некачественное. Провалы фильма один за другим свидетельствуют об этом. Люди ждут большой Голливуд, хотят большой Голливуд. Оказалось, что китайское, турецкое, индийское кино не способно заменить в прокате Тома Круза, Бенедикта Кембербетча и компанию. Современное состояние российского кино – между катастрофой и апокалипсисом», - заявил собеседник НСН.

К слову, фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрал в российском прокате более одного миллиарда рублей, став самым кассовым проектом в жанре фантастика.

Ранее Шнейдеров заявлял «Радиоточке НСН», что для окупаемости кинопроизводства сборы фильма должны в 2,5 раза превышать его бюджет, поэтому часто проекты, которые собрали миллиард рублей, в итоге становятся провальными.

