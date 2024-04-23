Кинокритик Шнейдеров: лишь сериал «Слово пацана» принес Кологривому успех

Кроме того, Шнейдеров прокомментировал дебош артиста в ресторане, когда тот укусил девушку за ногу.

«Ничего страшного в том, что он устроил дебош в баре, я не вижу. Потому что с актерами это бывает регулярно», - заявил кинокритик в беседе с NEWS.ru.

Ранее клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Кологривый отыгрывает накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку.

