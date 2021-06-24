Снятый на iPhone фильм заслужил номинации на «Каннских львах»
Картина об Эрмитаже, снятая на iPhone, удостоилась трех номинаций на «Каннских львах». Проект представлен в категориях «Онлайн-фильм», «Вирусный фильм» и «Культура и контекст».
Фильм создавала студия Тимура Бекмамбетова. Как пишет ТАСС, картина снималась в музее одним дублем на iPhone 11 Pro Max. На просмотр ролика требуется более 5 часов. Съемочной группе пришлось пройти 45 залов и заснять 588 произведений искусства. Режиссёр проекта – Аксинья Гог.
Ранее благотворительный проект «Почитай мне» стал призером Каннского фестиваля рекламы.
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