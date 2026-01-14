Кинокритик опроверг снижение интереса к сериалам в Новый год
Сериал «Игра в кальмара» интересен большему числу зрителей, чем проект «Очень странные дела», заявил НСН Роман Григорьев.
Точно оценить заинтересованность аудитории в конкретном сериале можно лишь по числу просмотров, а не по запросам в поисковых системах, и говорить о тенденции снижения просмотра сериалов не приходится, заявил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данный индекса «Кинопоиск Pro», с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года сериалы набрали 8,6 тыс. баллов интереса против 12,5 тыс. за аналогичный период прошлого года (30 декабря 2024 года — 5 января 2025 года). Индекс Кинопоиск Pro» учитывает уровень интереса людей к сериалу на основе данных о посещении страниц, связанных с проектом, и поиска информации о нем в интернете.
В НСН оценили статистику за все новогодние праздники, выяснилось, что с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года сериалы набрали около 9 тысяч баллов интереса против 13,5 тыс. за аналогичный период прошлого.
В прошлом году лидером была «Игра в кальмара» (3386 баллов индекса). В начале 2026 года на первом месте тоже зарубежный проект – «Очень странные дела» (1711 баллов индекса). Григорьев допустил, что разница в баллах индекса не свидетельствует об общем падении интереса к сериалам.
«Не думаю, что тенденции могут так измениться за год. Просто выходят новые сериалы, возможно, их количество оказалось меньше к показателю прошлого года. Думаю, цифры этого года более адекватные и реалистичные относительно спроса на контент. Никаких чересчур тревожных показателей, что что-то просело и надо спасать зрителя нет. Кроме того, такие крупные, мощные сериальные бомбы, как «Игра в кальмара» - скорее исключение. Они оттягивают на себя дополнительное внимание, которого обычно нет. Странно, что финальная обойма «Очень странных дел» не вызвала у зрителя такой ажиотаж, как ожидалось. Но многие писали, что герои постарели. Это уже смотрится странно, как в поздних частях «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом. Честно говоря, при всем желании и любви к этим героям ты не можешь поверить, что это дети», - заявил он.
Собеседник НСН также отметил, что оценить реальный интерес аудитории к сериалу можно лишь по числу и глубине просмотров.
«Надо смотреть, сколько минут человек посмотрел. Думаю, сейчас реальных цифр быть не может. Реальные цифры могут быть только по контенту, который выпущен или закуплен где-то на стороне и показывается официально в российских онлайн-кинотеатрах или на телевидении. Тогда можно говорить, когда есть счетчики, показатели, кто где это все смотрит. В других случаях можно просто тыкать пальцем в небо», - уточнил Григорьев.
Как сообщала исследовательская компания ICMR, по итогам третьего квартала 2025 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52%. При этом доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров — с 39 до 41% жителей городов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исполнительное производство о выселении Долиной появилось в базе ФССП
- США приостановят оформление виз для граждан России и еще 74 стран
- Депутат Кирьянов раскрыл масштабы теневого предпринимательства в РФ
- Путин примет верительные грамоты у зарубежных послов 15 января
- Хуснуллин заявил о снижении смертности на дорогах почти на 25%
- Россиянам назвали абсолютные противопоказания для крещенских купаний
- Капкан и крики: Европа не сможет бороться с Трампом из-за Гренландии
- Акушер-гинеколог указал на проблему плохого здоровья рожениц в России
- Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост министера энергетики Украины
- Бастрыкин: В России сокращается количество дел о дискредитации армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru