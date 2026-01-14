«Не думаю, что тенденции могут так измениться за год. Просто выходят новые сериалы, возможно, их количество оказалось меньше к показателю прошлого года. Думаю, цифры этого года более адекватные и реалистичные относительно спроса на контент. Никаких чересчур тревожных показателей, что что-то просело и надо спасать зрителя нет. Кроме того, такие крупные, мощные сериальные бомбы, как «Игра в кальмара» - скорее исключение. Они оттягивают на себя дополнительное внимание, которого обычно нет. Странно, что финальная обойма «Очень странных дел» не вызвала у зрителя такой ажиотаж, как ожидалось. Но многие писали, что герои постарели. Это уже смотрится странно, как в поздних частях «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом. Честно говоря, при всем желании и любви к этим героям ты не можешь поверить, что это дети», - заявил он.

Собеседник НСН также отметил, что оценить реальный интерес аудитории к сериалу можно лишь по числу и глубине просмотров.

«Надо смотреть, сколько минут человек посмотрел. Думаю, сейчас реальных цифр быть не может. Реальные цифры могут быть только по контенту, который выпущен или закуплен где-то на стороне и показывается официально в российских онлайн-кинотеатрах или на телевидении. Тогда можно говорить, когда есть счетчики, показатели, кто где это все смотрит. В других случаях можно просто тыкать пальцем в небо», - уточнил Григорьев.

Как сообщала исследовательская компания ICMR, по итогам третьего квартала 2025 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52%. При этом доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров — с 39 до 41% жителей городов, напоминает «Радиоточка НСН».

