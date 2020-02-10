Четыре «Оскара» для «Паразитов» и один – для Бреда Питта
В Лос-Анджелесе вручали главные кинопремии года. Кинокритик Антон Долин расксазал НСН, почему российских лент не было среди претендентов на награды.
Любители кино этой ночью не спали. В Лос-Анджелесе вручали «Оскар». Главная награда впервые в истории досталась фильму не на английском языке. Южнокорейская картина «Паразиты» — триумфатор нынешней церемонии. Победа сразу в четырёх номинациях, включая главную — «Фильм года», «Лучший иностранный фильм». Пон Чжун Хо признан лучшим режиссёром. Самая престижная награда в мире кино досталась «Паразитам» и за оригинальный сценарий.
В основе сюжета - истории о социальном неравенстве на примере богатой и бедной семей. «Паразиты» в главной номинации вырвали награду у «Джокера», «1917», «Ирландца».
А вот за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» мог побороться и российский фильм «Дылды». Но в итоге шорт-лист лента не вошла. Что, впрочем, как считает кинокритик Антон Долин, не стало сюрпризом.
«Очень грустно, что "Дылда" не вошла в число номинантов, но в то же время это вполне ожидаемо и предсказуемо. Кантемир Балагов все-таки очень молодой режиссер, это его вторая картина. И у фильма есть американский прокатчик, но он не самый влиятельный из всех. И все же кинолента вошла в шорт-лист, что приятно. А если бы фильм вошел в пятерку лучших, то уступил бы место "Паразиты", это очевидно. Я считаю, что это все равно большой успех для "Дылды", а также требование к создателям не расслабляться, а снимать еще больше, еще лучше», - заявил Долин в эфире НСН.
Отметим первую статуэтку Брэда Питта. Он получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за картину «Однажды….в Голливуде». Он обошел даже таких маститых и именитых актеров как Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Том Хэнкс.
Каскадер Клифф Бутт, которого сыграл Питт, является единственным выдуманным персонажем в фильме (он основан на реальных событиях) – его придумал сам режиссер Кветин Тарантино.
- Это приз Квентина Тарантино – оригинального, уникального человека. Киноиндустрия была бы неинтересна без тебя, Квентин. Надо также передать привет нашему постановщику трюков и каскадерам, – усмехнулся актёр – «Однажды в… Голливуде». - Это фильм о правде. Свою победу я посвящаю детям, которых очень люблю, - отметил Питт в благодарственной речи.
К слову, раньше, как писала НСН, Бред Питт рассказал, какая роль для него стала самой сложной в его актерской карьере. Это роль астронавта в картине «К звездам», которую он представил на Венецианском фестивале.
Актёр года Хоакин Феникс — звезда «Джокера». Рене Зеллвегер, исполнительницу главной роли актрисы и певицы Джуди Гарленд отметили среди актрис.
Мультфильм «История игрушек- 4» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
Лента «Окно напротив» получила награду как лучшая короткометражная картина. Кроме того, на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» победительницей в номинации лучшая женская роль второго плана стала Лора Дерн за работу в фильме «Брачная история».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Мишустин поздравил Голикову с днем рождения
- Друзь заявил, что на его пенсию невозможно прожить
- Роспуск Госдумы после отказа утвердить премьера сделают необязательным
- Корейский фильм «Паразиты» взял главный «Оскар»
- Двое детей из России погибли при столкновении катеров у Пхукета