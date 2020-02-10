Четыре «Оскара» для «Паразитов» и один – для Бреда Питта

Любители кино этой ночью не спали. В Лос-Анджелесе вручали «Оскар». Главная награда впервые в истории досталась фильму не на английском языке. Южнокорейская картина «Паразиты» — триумфатор нынешней церемонии. Победа сразу в четырёх номинациях, включая главную — «Фильм года», «Лучший иностранный фильм». Пон Чжун Хо признан лучшим режиссёром. Самая престижная награда в мире кино досталась «Паразитам» и за оригинальный сценарий.

В основе сюжета - истории о социальном неравенстве на примере богатой и бедной семей. «Паразиты» в главной номинации вырвали награду у «Джокера», «1917», «Ирландца».

А вот за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» мог побороться и российский фильм «Дылды». Но в итоге шорт-лист лента не вошла. Что, впрочем, как считает кинокритик Антон Долин, не стало сюрпризом.

«Очень грустно, что "Дылда" не вошла в число номинантов, но в то же время это вполне ожидаемо и предсказуемо. Кантемир Балагов все-таки очень молодой режиссер, это его вторая картина. И у фильма есть американский прокатчик, но он не самый влиятельный из всех. И все же кинолента вошла в шорт-лист, что приятно. А если бы фильм вошел в пятерку лучших, то уступил бы место "Паразиты", это очевидно. Я считаю, что это все равно большой успех для "Дылды", а также требование к создателям не расслабляться, а снимать еще больше, еще лучше», - заявил Долин в эфире НСН.

Отметим первую статуэтку Брэда Питта. Он получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за картину «Однажды….в Голливуде». Он обошел даже таких маститых и именитых актеров как Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Том Хэнкс.