Кинокритик назвал Козловского отчаянным из-за нового «Чернобыля»

Представлен первый трейлер российской драмы «Чернобыль: Бездна», которую снял Данила Козловский.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что с нетерпением ждет этого фильма.

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«Отчаянный парень – после сериала HBO выпустить свою версию. Очень жду, любопытно и интересно», – прокомментировал он в интервью НСН.

Сам же актер отметил, что его кинолента не является плагиатом сериала HBO.

Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН сравнил творчество Кирилла Серебренникова с работами Константина Богомолова в вопросах провокационности, рассуждая об истинном появлении дела «Седьмой студии».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Давид ШнейдеровКиноЧернобыльДанила Козловский
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