Кинокритик назвал Козловского отчаянным из-за нового «Чернобыля»

«Отчаянный парень – после сериала HBO выпустить свою версию. Очень жду, любопытно и интересно», – прокомментировал он в интервью НСН.

Сам же актер отметил, что его кинолента не является плагиатом сериала HBO.

Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН сравнил творчество Кирилла Серебренникова с работами Константина Богомолова в вопросах провокационности, рассуждая об истинном появлении дела «Седьмой студии».

