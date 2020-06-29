Кинокритик назвал Козловского отчаянным из-за нового «Чернобыля»
Представлен первый трейлер российской драмы «Чернобыль: Бездна», которую снял Данила Козловский.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что с нетерпением ждет этого фильма.
«Отчаянный парень – после сериала HBO выпустить свою версию. Очень жду, любопытно и интересно», – прокомментировал он в интервью НСН.
Сам же актер отметил, что его кинолента не является плагиатом сериала HBO.
Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН сравнил творчество Кирилла Серебренникова с работами Константина Богомолова в вопросах провокационности, рассуждая об истинном появлении дела «Седьмой студии».
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