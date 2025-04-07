Фильм «Батя-2. Дед» стал лидером кинопроката в России за выходные

Картина появилась в прокате с 3 апреля и в первый день получила более 68 миллионов сборов.

Комедия Ильи Учителя стала сиквелом проекта «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватил сразу три эпохи – 40-е годы, 90-е и наше время. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и другие.

Ранее Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сообщал «Радиоточке НСН», что кинотеатры возлагают большие надежды на фильм «Батя-2. Дед». По его словам, первая картина стала народной комедией, продолжение вполне может превзойти результаты первой части.

