Фильм «Батя-2. Дед» стал лидером кинопроката в России за выходные
Фильм «Батя-2. Дед» за первый уикенд проката заработал 539 миллионов рублей, заняв первое место по сборам, следует из данных ЕАИС Фонда Кино.
Картина появилась в прокате с 3 апреля и в первый день получила более 68 миллионов сборов.
Комедия Ильи Учителя стала сиквелом проекта «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватил сразу три эпохи – 40-е годы, 90-е и наше время. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и другие.
Ранее Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сообщал «Радиоточке НСН», что кинотеатры возлагают большие надежды на фильм «Батя-2. Дед». По его словам, первая картина стала народной комедией, продолжение вполне может превзойти результаты первой части.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru