Кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари»
Кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари» — приквелов фильмов «Гарри Поттер» по произведениям Джоан Роулинг. Об этом рассказал режиссера кинолент Дэвид Йейтс журналу Total Film.
Отмечается, что последняя лента франшизы собрала в прошлом году в кинотеатрах всего 400 миллионов долларов и показала самый низкий результат в серии.
Первый фильм серии вышел в прокат в 2016 году. После в рамках франшизы также появились ленты «Преступления Гриндельвальда», вышедшая в 2018 году, и «Тайны Дамблдора», появившаяся в кинотеатрах в 2022.
Ранее актёр Максим Виторган сообщил, что во втором сезоне сериала «Контакт» его вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью, напоминает RT.
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