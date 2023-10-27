Кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари»

Кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари» — приквелов фильмов «Гарри Поттер» по произведениям Джоан Роулинг. Об этом рассказал режиссера кинолент Дэвид Йейтс журналу Total Film.

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Отмечается, что последняя лента франшизы собрала в прошлом году в кинотеатрах всего 400 миллионов долларов и показала самый низкий результат в серии.

Первый фильм серии вышел в прокат в 2016 году. После в рамках франшизы также появились ленты «Преступления Гриндельвальда», вышедшая в 2018 году, и «Тайны Дамблдора», появившаяся в кинотеатрах в 2022.

Ранее актёр Максим Виторган сообщил, что во втором сезоне сериала «Контакт» его вырезали и заменили на так называемый дипфейк, созданный нейросетью, напоминает RT.

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ФОТО: YouTube
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