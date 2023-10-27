«Соберет миллиард»: Фильм «По щучьему велению» назвали долгожданной премьерой

В четверг, 26 октября, в российский кинопрокат выходит фэнтези «По щучьему велению». Режиссером картины выступил Александр Войтинский, главную роль исполнил Никита Кологривый. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», за первый уикенд фильм может собрать 450-500 млн рублей, учитывая начавшиеся школьные каникулы. Отмечается также, что по предварительным продажам «По щучьему велению» показал лучший результат со времен «Вызова». Исаев отметил, что новый фильм имеет все шансы на успех.

«Этот проект очень ждут и кинотеатры, и зрители, и индустрия в целом. Главным образом из-за того, что он предназначен для семейной аудитории. Подобных проектов в российских кинотеатрах не было уже достаточно давно, со времени выхода в августе картины “Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы”, на которую пошла семейная и детская аудитория. “По щучьему велению” действительно может претендовать на планку в миллиард рублей. Цифры продаж, которые есть сейчас, действительно позволяют прогнозировать на уикенд 400+ миллионов рублей. “По щучьему велению” крайне нужен кинотеатрам для стабилизации финансового положения, подорванного отсутствием крупных фильмов летом и в начале осени», — сказал Исаев.

Собеседник НСН также рассказал, каких жанров сейчас не хватает кинотеатрам.

«Патриотического кино в последнее время было очень много, зритель им наелся, и не всегда оно соответствовало тем ожиданиям, с которыми на него шли. Что касается детективов, жанрового кино, к сожалению, их наш кинопром производит очень мало. С уходом Голливуда исчезли не только комиксовые блокбастеры Marvel и DC Comics, но и огромное количество жанрового контента: комедий, детективов, боевиков, мелодрам, романтических историй. Поэтому основное ядро контента сегодня — семейный продукт. Это в начале года ярко доказал "Чебурашка", это подтверждали и последующие фильмы», — подытожил он.

Ранее Исаев заявил, что фильм «Повелитель ветра» снят не для молодежи, поэтому его сборы не смогут перевалить за один миллиард рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

