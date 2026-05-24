DreamWorks приступила к работе над мультфильмом «Шрек 6»
Студия DreamWorks начала производство шестого мультфильма франшизы «Шрек». Об этом сообщает The Hollywood Handle.
По данным издание, работа над следующей частью стартовала ещё до выхода пятого фильма. Подробности сюжета, персонажей и дата премьеры «Шрека 6» пока не раскрываются. Ожидается, что информация о фильме появится не раньше премьеры пятой части, запланированной на 30 июня 2027 года.
По данным СМИ, в центре сюжета «Шрека 5» окажется дочь Шрека и Фионы - Фелиция. По сюжету девушка случайно использует мощное заклинание, в результате которого Шрек и Осёл попадают в реальный мир. К озвучиванию вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Роль Фелиции исполнит Зендея.
Ранее мультфильм «Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
