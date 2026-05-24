DreamWorks приступила к работе над мультфильмом «Шрек 6»

По данным издание, работа над следующей частью стартовала ещё до выхода пятого фильма. Подробности сюжета, персонажей и дата премьеры «Шрека 6» пока не раскрываются. Ожидается, что информация о фильме появится не раньше премьеры пятой части, запланированной на 30 июня 2027 года.

По данным СМИ, в центре сюжета «Шрека 5» окажется дочь Шрека и Фионы - Фелиция. По сюжету девушка случайно использует мощное заклинание, в результате которого Шрек и Осёл попадают в реальный мир. К озвучиванию вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Роль Фелиции исполнит Зендея.

Ранее мультфильм «Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

