Кинокомпания Kinodanz отказалась от претензий к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Красногорский суд закрыл дело. Результатом стал отказ компании от финансовых претензий, а также от требования удались ролик, вызвавший претензии и подозрение на нарушение законодательства. Как отмечает АГН Москва, стороны заключили мировое соглашение, что и стало поводом для прекращения дела.
Напомним, компания Kinodanz подала в суд на Баженова за якобы превышение лимита цитирования исходного материала в выпуске о фильме «За гранью реальности». Блогер указывал на то, что в законодательстве нет лимита цитирования. В интервью НСН он рассказал, почему о конфликте с кинокомпанией был вынужден молчать почти полгода.
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