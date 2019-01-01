Культура

Кинокомпания Kinodanz отказалась от претензий к BadComedian

24 июня16:59

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Красногорский суд закрыл дело. Результатом стал отказ компании от финансовых претензий, а также от требования удались ролик, вызвавший претензии и подозрение на нарушение законодательства. Как отмечает АГН Москва, стороны заключили мировое соглашение, что и стало поводом для прекращения дела.

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Напомним, компания Kinodanz подала в суд на Баженова за якобы превышение лимита цитирования исходного материала в выпуске о фильме «За гранью реальности». Блогер указывал на то, что в законодательстве нет лимита цитирования. В интервью НСН он рассказал, почему о конфликте с кинокомпанией был вынужден молчать почти полгода.

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ФОТО: Википедия // Okras
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