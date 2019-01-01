Кинокомпания Kinodanz отказалась от претензий к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Красногорский суд закрыл дело. Результатом стал отказ компании от финансовых претензий, а также от требования удались ролик, вызвавший претензии и подозрение на нарушение законодательства. Как отмечает АГН Москва, стороны заключили мировое соглашение, что и стало поводом для прекращения дела.