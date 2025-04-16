Кинокомпания «2Д Фильм» признана банкротом
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск продюсера Романа Свиридова к компании «2Д Фильм» (ранее – «2Д Целлулоид») и признал ее банкротом, сообщили РИА Новости с ссылкой на материалы дела.
Компания задолжала продюсеру 2 миллиона рублей, поэтому он обратился в суд. ООО «2Д Фильм» уже не первый раз оказывается в роли ответчика: в 2022-2023 году Фонд кино и Министерство культуры потребовали вернуть почти 240 миллионов рублей государственной поддержки во время производства фильмов «В поисках мамы» «Внеклассные чтения» и «Счастье мое». Этот иск также был удовлетворен.
Юридическое лицо принадлежит известному спортивному комментатору Владимиру Соловьеву. Только один фильм его производства окупился в прокате — лента «Хороший мальчик», которая появилась на экранах в 2016 году.
Ранее сообщалось, что в тройку самых успешных кинопрокатных компаний России по итогам 2024 года вошли «Централ Партнершип», «Атмосфера кино» и «Вольга», напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и Брянской областью
- Концерт рэпера Offset в Москве переносли на 26 апреля
- Банду мошенников осудят за обман 17 пенсионеров
- Кинокомпания «2Д Фильм» признана банкротом
- Совфед одобрил законы об иноагентах и релокантах
- Итальянские власти потребовали от банка UniCredit уйти из России
- МО РФ: Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР
- «Авторитарные тенденции»: Песков оценил продление военного положение на Украине
- Комик Дедищев посоветовал потерявшим цель людям посетить кладбище
- Кремль объявит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru