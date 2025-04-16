Кинокомпания «2Д Фильм» признана банкротом

Компания задолжала продюсеру 2 миллиона рублей, поэтому он обратился в суд. ООО «2Д Фильм» уже не первый раз оказывается в роли ответчика: в 2022-2023 году Фонд кино и Министерство культуры потребовали вернуть почти 240 миллионов рублей государственной поддержки во время производства фильмов «В поисках мамы» «Внеклассные чтения» и «Счастье мое». Этот иск также был удовлетворен.

Юридическое лицо принадлежит известному спортивному комментатору Владимиру Соловьеву. Только один фильм его производства окупился в прокате — лента «Хороший мальчик», которая появилась на экранах в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в тройку самых успешных кинопрокатных компаний России по итогам 2024 года вошли «Централ Партнершип», «Атмосфера кино» и «Вольга», напоминает НСН.

