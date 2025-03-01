Кинокомикс «Мадам Паутина» получил «Золотую малину» за худший фильм года

Большое количество «антинаград» (3) досталось вышедшему на экраны в феврале кинокомиксу «Мадам Паутина» Фрэнсиса Форда Копполы. Режиссер, в свою очередь, в своих соцсетях заявил, что гордится тем, что его фильм получил антипремию.

Кинолента «Джокер: Безумие на двоих» получил «Золотые малины» за худший экранный дуэт (Хоакин Феникс и Леди Гага) и худший сиквел, приквел или пародию.

Худшим актером в роли второго плана стал Джон Войт сразу за четыре фильма в совокупности. Джерри Сайнфелд и Эми Шумер стали худшим актером и худшей актрисой в роли второго плана за комедийный байопик онлайн-кинотеатра Netflix «Без глазури».

Единственная позитивная награда за восстановление репутации досталась Памеле Андерсон, сыгравшей в драме «Шоугерл» - худшей актрисой года она была признана аж в 1996 году.



Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что с юмором относится к попаданию нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» и нового «Джокера» в число номинантов на «Золотую малину».

