Кинокомикс «Мадам Паутина» получил «Золотую малину» за худший фильм года
За двое суток до торжественной церемонии вручения «Оскаров» были объявлены лауреаты популярной в народе антипремии «Золотая малина».
Большое количество «антинаград» (3) досталось вышедшему на экраны в феврале кинокомиксу «Мадам Паутина» Фрэнсиса Форда Копполы. Режиссер, в свою очередь, в своих соцсетях заявил, что гордится тем, что его фильм получил антипремию.
Кинолента «Джокер: Безумие на двоих» получил «Золотые малины» за худший экранный дуэт (Хоакин Феникс и Леди Гага) и худший сиквел, приквел или пародию.
Худшим актером в роли второго плана стал Джон Войт сразу за четыре фильма в совокупности. Джерри Сайнфелд и Эми Шумер стали худшим актером и худшей актрисой в роли второго плана за комедийный байопик онлайн-кинотеатра Netflix «Без глазури».
Единственная позитивная награда за восстановление репутации досталась Памеле Андерсон, сыгравшей в драме «Шоугерл» - худшей актрисой года она была признана аж в 1996 году.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что с юмором относится к попаданию нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» и нового «Джокера» в число номинантов на «Золотую малину».
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