На звание худших их худших выдвинуты режиссер нового «Джокера» Тодд Филлипс и Хоакин Феникс с Леди Гагой, сыгравшие в этой картине. «Золотую малину» как худшая актриса могут также получить Кейт Бланшетт («Бордерлендс») и Дженнифер Лопес («Атлас»).

В числе претендентов на звание худшего режиссера оказался и Фрэнсис Форд Коппола, чей «Мегалополис» выходил в России в официальный прокат и собрал 39 млн рублей. «Бордерлендс» тоже показывался в РФ легально и заработал 165 млн рублей.



Ранее сообщалось, что российский актер и певец Алексей Воробьев исполнил роль «молодого Путина» в картине «Рейган», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Воробьева в числе номинантов на антипремию нет, зато там есть Деннис Куэйд, сыгравший 40-го президента США Рональда Рейгана.

