«Джокер, Коппола и Гага»: Названы претенденты на премию «Золотая малина»
В США объявили номинантов на премию «Золотая малина», которой перед вручением «Оскара» отмечают худшие фильмы, а также провалившихся актеров, режиссеров и сценаристов.
В категории «худший фильм» представлены пять картин: «Джокер. Безумие на двоих», «Мегалополис», «Рейган», «Мадам Паутина» и «Бордерлендс». Первые четыре из них также претендуют на победу в номинации «худший сценарий».
На звание худших их худших выдвинуты режиссер нового «Джокера» Тодд Филлипс и Хоакин Феникс с Леди Гагой, сыгравшие в этой картине. «Золотую малину» как худшая актриса могут также получить Кейт Бланшетт («Бордерлендс») и Дженнифер Лопес («Атлас»).
В числе претендентов на звание худшего режиссера оказался и Фрэнсис Форд Коппола, чей «Мегалополис» выходил в России в официальный прокат и собрал 39 млн рублей. «Бордерлендс» тоже показывался в РФ легально и заработал 165 млн рублей.
Ранее сообщалось, что российский актер и певец Алексей Воробьев исполнил роль «молодого Путина» в картине «Рейган», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Воробьева в числе номинантов на антипремию нет, зато там есть Деннис Куэйд, сыгравший 40-го президента США Рональда Рейгана.
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