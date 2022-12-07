Киноклассику с переодеванием мужчин в женщин в России не запретят

Классические фильмы, книги и другие произведения искусства с переодеванием мужчин в женщин после принятия закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России не запретят. Об этом в беседе заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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По ее словам, такие «прекрасные фильмы» как «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другие должны остаться. Депутат добавила, что в спорных ситуациях будет назначаться специальная экспертиза.

Лантратова полагает, что запрещена должна быть информация, которая показывает, что пол менять можно и «в этом ничего предосудительного нет».

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, а также педофилии. Теперь полностью запрещена подобная пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛГБТКино
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