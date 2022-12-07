Киноклассику с переодеванием мужчин в женщин в России не запретят
Классические фильмы, книги и другие произведения искусства с переодеванием мужчин в женщин после принятия закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России не запретят. Об этом в беседе заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По ее словам, такие «прекрасные фильмы» как «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другие должны остаться. Депутат добавила, что в спорных ситуациях будет назначаться специальная экспертиза.
Лантратова полагает, что запрещена должна быть информация, которая показывает, что пол менять можно и «в этом ничего предосудительного нет».
Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, а также педофилии. Теперь полностью запрещена подобная пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Путин обещал решить вопрос нехватки экипировки в ходе СВО
- Киноклассику с переодеванием мужчин в женщин в России не запретят
- Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
- Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера
- FT: Украина может атаковать военные объекты в Сибири
- СМИ: Страны Евросоюза попросили скорректировать санкции против России
- Начался ремонт на левой автомобильной части Крымского моста
- Журнал Time назвал Зеленского «Человеком года»
- Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на аэродроме после атаки беспилотников
- «Не по-людски». Лавров пожаловался на туалеты в Швеции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru