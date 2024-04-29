Кинокартина «Сто лет тому вперед» возглавила кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм «Сто лет тому вперед» вновь возглавил кинопрокат в РФ и странах СНГ, сообщает ТАСС.

В кинотеатрах покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»

Кинолента заработала 174,5 млн рублей за минувшие выходные. Второе место занимает фильм «Блиндаж», который собрал в кинотеатрах 26,5 млн рублей. Замыкает тройку лента «Неприличные гости» (23,3 млн рублей).

Напомним, фильм «Летучий корабль» заработал 1 млрд 21,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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