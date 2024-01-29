«Не проходят кинофильтр»: Войтинский рассказал о качестве российских фильмов
Прокатчики, видя невысокий уровень картины, часто не допускают его для показа в кинотеатрах, отметил в эфире НСН режиссер Александр Войтинский.
Российские режиссеры уже снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН.
Ранее гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит особых успехов в российском кинематографе на сегодняшний день. Однако он подчеркнул, что есть хороший шанс для популяризации отечественного кино. По словам Шахназарова, если снимать 300 фильмов в год, то примерно 60 картин могут «выдержать кинопрокат», что наполнит кинотеатры. Он подчеркнул, что нужно наращивать прежде всего количество картин, а «некоторые считают, что картины надо делать лучше». Войтинский отметил, что для этого необходимо больше бюджетных средств.
«Прилив бюджета даст возможность новым людям участвовать в кинопроизводстве, делать свои фильмы, это очень хорошо. В существующей ситуации это правильный подход. Думаю, что режиссеры и снимают примерно 300 фильмов в год или не намного меньше, просто не все доходит до зрителя и не все проходит кинотеатральный фильтр. Прокатчики понимают, что это невысокий уровень, но это уже проблема вторая. Все зависит именно от бюджета: чем больше бюджет, тем больше кинофильмов и потенциальных возможностей снимать хорошее кино. Это все связано не столько с аудиторией, сколько с бюджетом, потому что не окупается практически ничего. Самые лучшие фильмы с трудом окупаются и в массе своей это все в минус, только за счет бюджета можно снимать», - сказал Войтинский.
Он отметил, что американский кинематограф остается доминирующим в мире. По словам режиссера, трудно сделать фильм, который окупился бы так же, как голливудский.
«Мы привыкли смотреть на все из России. Но можно смотреть из любой другой страны. И там то же самое... Просто существует доминирующий американский кинематограф, это научный факт, нужно понимать, с чем это связано. Это вопросы не экономические, а ценностные. То есть, голливудские ценности выше, интереснее и нужнее планете, вот что мы имеем объективно, если не закрывать глаза. Неважно, какая страна, это может быть Япония, Голландия, Китай, но она не способна произвести этот продукт. У нее есть деньги, желание, честные люди, но она не может это сделать», - указал собеседник НСН.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН отметил, что необходимо снимать хотя бы 360 фильмов в год. При этом он согласился с Шахназаровым в том, что можно пожертвовать качеством картин ради их количества.
«Можно 300 фильмов в год, но лучше больше – примерно 360... Из которых как минимум девять в год должно быть трехмиллиардных. Можно немного пожертвовать качеством ради количества», - сказал Шнейдеров.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова возглавил российский кинопрокат в первые выходные после премьеры. За четыре дня в РФ и СНГ он собрал 428 млн рублей, подсчитал портал «Кинобизнес». В тройке лидеров остались «Бременские музыканты» (123 млн рублей) и «Холоп 2» (122,5 млн рублей), передает «Радиоточка НСН».
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