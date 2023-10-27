На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
К съемкам нового фильма приступили на киностудии «Ленфильм», сообщает «Комсомольская правда».
По словам исполнительницы главной роли Елизаветы Шакиры, эта лента будет первой в истории киностудии в стиле нуар. Она также рассказала, что психологический триллер под названием «Монохром» повествует историю журналистки, которая расследует дело непойманного убийцы.
Походу дела между главной героиней и следователем завязывается любовный роман.
Помимо Елизаветы Шакиры в фильме заняты Алексей Серебряков, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов и другие.
Ранее стало известно, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru