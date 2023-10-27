На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар

По словам исполнительницы главной роли Елизаветы Шакиры, эта лента будет первой в истории киностудии в стиле нуар. Она также рассказала, что психологический триллер под названием «Монохром» повествует историю журналистки, которая расследует дело непойманного убийцы.

Походу дела между главной героиней и следователем завязывается любовный роман.

Помимо Елизаветы Шакиры в фильме заняты Алексей Серебряков, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов и другие.

Ранее стало известно, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

