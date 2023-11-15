В России снимут фильм о писателе Эдуарде Лимонове

О своих планах режиссер рассказала на питчинге в Министерстве культуры. По ее словам, картина расскажет о судьбе писателя на фоне смены эпох. В фильме предполагается использовать анимацию.

Съемки пройдут в России и за границей. Студия заручилась поддержкой Первого канала.

Режиссер пообещала масштабную работу, в которую войдут ранее неопубликованные материалы о жизни писателя.

Лимонов является автором романов «Это я - Эдичка», «Книга воды» и других. Он входил в число основателей запрещенной в России Национал-большевистской партии. Писателя и политика не стало 17 марта 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».

