В России снимут фильм о писателе Эдуарде Лимонове
Российский режиссер Наталия Гугуева планирует снять документальный фильм о писателе Эдуарде Лимонове, пишет ТАСС.
О своих планах режиссер рассказала на питчинге в Министерстве культуры. По ее словам, картина расскажет о судьбе писателя на фоне смены эпох. В фильме предполагается использовать анимацию.
Съемки пройдут в России и за границей. Студия заручилась поддержкой Первого канала.
Режиссер пообещала масштабную работу, в которую войдут ранее неопубликованные материалы о жизни писателя.
Лимонов является автором романов «Это я - Эдичка», «Книга воды» и других. Он входил в число основателей запрещенной в России Национал-большевистской партии. Писателя и политика не стало 17 марта 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru