Киллиан Мерфи получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер».

«Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»

Награда досталась за роль в биографической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», которая рассказывает о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

За эту номинацию также боролись Брэдли Купер («Маэстро»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Колман Доминго («Растин») и Пол Джаматти («Оставленные»).

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КинопремияОскарАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры