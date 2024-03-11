Киллиан Мерфи получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»
11 марта 202405:12
Ирландский актер Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер».
Награда досталась за роль в биографической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», которая рассказывает о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.
За эту номинацию также боролись Брэдли Купер («Маэстро»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Колман Доминго («Растин») и Пол Джаматти («Оставленные»).
Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru