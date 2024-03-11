«Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»

Кинокартина «Зона интересов» британского производства завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».

За награду в этой номинации также боролись «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я – капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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