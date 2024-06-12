Кевин Спейси признался, что находится на грани банкротства
Американский актёр театра и кино Кевин Спейси в интервью журналисту Пирсу Моргану признался, что находится на грани банкротства.
По его словам, это связано с многомиллионными долгами за судебные издержки, которые он не в состоянии выплатить. В связи с этим его дом в Балтиморе был выставлен на аукцион, а сам он пытается решить жилищный вопрос.
«Я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там «Карточный домик», - отметил артист.
Ранее суд присяжных оправдал Кевина Спейси по третьему делу о сексуальном насилии. Первые два суда по подобным делам актёр также выиграл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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