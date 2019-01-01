В Москве появится «Аллея семьи»

Обустройство «Аллеи семьи» в Марьино начнётся в июне. Как отметили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, сейчас предстоит определить подрядчика, который займется благоустройством сквера.

Победителю аукциона предстоит провести работы на площади 82 тысячи квадратных метров. На территории «Аллеи семьи» должны появиться детские и спортивные площадки, места отдыха под деревянными навесами с живыми изгородями, а также места для выгула и тренировки собак.

Кроме того, запланированы работы по высадке деревьев, цветущих кустарников, обустройству газонов и цветников.

Начальная стоимость контракта составляет 174 миллиона рублей. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 13 мая.

