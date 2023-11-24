Катя Лель заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе

По словам певицы, ей поступает много предложений от зарубежных лейблов, в том числе Universal и Sony Music. Как отметила Лель, «разрывают просто невероятно».

«Многие переживают, думают, что меня заберут, я куда-то улечу или уеду на Запад. Но я безумный патриот своей страны, я горжусь, что россиянка. И знаю, что настал момент, когда Россию ждут невероятные скачки, прорывы мирового масштаба», — поделилась певица.

Катя Лель добавила, что песня как творческая энергия стала «тем самым первым шагом».

Ранее песня исполнительницы «Мой мармеладный» заняла пятое место в рейтинге стриминга Spotify, а также вошла в мировой топ-10 в сервисе по распознаванию аудиофрагментов Shazam. Кроме того, композиция стала вирусной в соцсетях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

