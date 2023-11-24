Катя Лель заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе

Певица Катя Лель не планирует покидать Россию на фоне мирового успеха своего хита «Мой мармеладный». Об этом исполнительница рассказала изданию StarHit.

Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества от известных мировых лейблов

По словам певицы, ей поступает много предложений от зарубежных лейблов, в том числе Universal и Sony Music. Как отметила Лель, «разрывают просто невероятно».

«Многие переживают, думают, что меня заберут, я куда-то улечу или уеду на Запад. Но я безумный патриот своей страны, я горжусь, что россиянка. И знаю, что настал момент, когда Россию ждут невероятные скачки, прорывы мирового масштаба», — поделилась певица.

Катя Лель добавила, что песня как творческая энергия стала «тем самым первым шагом».

Ранее песня исполнительницы «Мой мармеладный» заняла пятое место в рейтинге стриминга Spotify, а также вошла в мировой топ-10 в сервисе по распознаванию аудиофрагментов Shazam. Кроме того, композиция стала вирусной в соцсетях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияПевицаКатя Лель

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