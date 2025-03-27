Катя Лель назвала любимых рокеров и раскрыла секрет хита «Делулу»

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Заслуженная артистка России, певица Катя Лель в интервью НСН рассказала о предпочтениях в рок-музыке и необычных коллаборациях, а также назвала любимые фильмы и спектакли.

С своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В последний мартовский уикенд Вадим Самойлов даст сразу два концерта в Санкт-Петербурге, а Светлана Сурганова удивит москвичей редким клубным выступлением. При этом большинство рок-музыкантов отправятся за пределы двух столиц.

Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ташкенте, Диана Арбенина представит новый альбом в Самаре, «Чайф» отправится в Кемерово и Красноярск, «Ария» выступит в Йошкар-Оле и Саранске, «Звери» отпраздную День смеха в Липецке, а The Hatters начнут апрель с Перми.

Ну а Катя Лель назвала в числе любимых рок-групп «Парк Горького» и «Арию».

«Конечно же, я выросла на группе «Парк Горького», и по сей день я ее обожаю. Когда мне хочется идти в ностальгию, я включаю Bee Gees, «Парк Горького», Chicago – это моя любимая группа, на которой я росла. Я включаю «Наутилус Помпилиус», Scorpions и «Арию». Это такой драйв и энергия, я на этих песнях росла, и во мне это где-то там внутри проявляется. Мне нравится эта энергия, при этом говорят, что рок-культура — это совершенно другая частота. Один человек, который раньше был очень серьезным рокером, но ушел из рока в духовность, объяснял мне: ты знаешь, там такая темная энергия, что я не выдержал этот путь. Если ты со стороны это наблюдаешь - это одна история, а когда ты погружаешься в этот мир, там, наверное, непросто выжить», - напугала певица.

Она также рассказала о коллаборации с Betsy, известной по хиту «Сигма Бой» - недавно они выпустили песню с необычным названием «Делулу».

«В этом году мы стали говорить о коллаборации с Betsy, которая исполнила «Сигма Бой». Там есть и роковая основа, и попсовая, и что-то еще, но есть и та энергия, которая не в моем амплуа. И мне это очень понравилось! Мы соединили наши таланты и сочинили вместе песню. Конечно, у меня есть сленговые фишки в творчестве, их немало, как и у Betsy. Есть фишки с более американизированными стилями, я бы сказала. Но когда мы стали с Мишей, с папой Betsy, творить и думать над словами, я ему сказала: «Миш, понимаешь, мы же в России, мы должны петь на русском языке, мы можем дать как сленг одно слово, но не два, не три, это уже будет напрягать. Что такое «Делулу»? Это тот самый персонаж, который живет через восприятие этого мира в розовых очках. Я часто о себе слышу от прессы: вы так легко живете, у вас все в розовых очках. Здорово, что есть такая видимость - легкость и всё в розовых очках, но на самом деле я очень глубинный человек, очень сакральный. Если бы я не выбрала творческое направление, наверное, была бы философом», - предположила Лель.

Певица также объяснила, что общего у трех российских песен, ставших хитами за рубежом. Это «Мой мармеладный» в ее исполнении, «Сигма Бой» и «Пыяла» от АИГЕЛ, прогремевшая после сериала «Слово пацана».

«Что общего вот в этих трех песнях? Это вибрация. Мы даже не понимаем, что такое сила слова, сила звука. Ведь сила звука — это колоссальная вибрация, которая имеет влияние на наше сознание. Почему люди это поют во всем мире? Они это делают неосознанно, не понимают, о чем там поется, но хотят петь, потому что это отзывается в сердце. После бума на песню «Мой мармеладный» мне до сих пор пишут из разных стран. Например, недавно из Великобритании прислали поздравление со званием заслуженной артистки. Из Арабских Эмиратов мне писали дети, что изучают русский язык, потому что им нравится моя песня. В Америке просто все сошли с ума, это я еще молчу про Китай. Азия — это просто что-то фантастическое, нереальное и мощное», - подчеркнула Лель.

