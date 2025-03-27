Катя Лель назвала любимых рокеров и раскрыла секрет хита «Делулу»
На смену «Сигма Бою» пришел герой, живущий в розовых очках, сказала в эфире НСН Катя Лель, похвалила «Парк Горького», «Арию» и «Наутилус», и объяснила, почему фея ей ближе Бабы-яги.
Музыка: От «Арии» до «Сигмы»
Заслуженная артистка России, певица Катя Лель в интервью НСН рассказала о предпочтениях в рок-музыке и необычных коллаборациях, а также назвала любимые фильмы и спектакли.
С своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В последний мартовский уикенд Вадим Самойлов даст сразу два концерта в Санкт-Петербурге, а Светлана Сурганова удивит москвичей редким клубным выступлением. При этом большинство рок-музыкантов отправятся за пределы двух столиц.
Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ташкенте, Диана Арбенина представит новый альбом в Самаре, «Чайф» отправится в Кемерово и Красноярск, «Ария» выступит в Йошкар-Оле и Саранске, «Звери» отпраздную День смеха в Липецке, а The Hatters начнут апрель с Перми.
Ну а Катя Лель назвала в числе любимых рок-групп «Парк Горького» и «Арию».
«Конечно же, я выросла на группе «Парк Горького», и по сей день я ее обожаю. Когда мне хочется идти в ностальгию, я включаю Bee Gees, «Парк Горького», Chicago – это моя любимая группа, на которой я росла. Я включаю «Наутилус Помпилиус», Scorpions и «Арию». Это такой драйв и энергия, я на этих песнях росла, и во мне это где-то там внутри проявляется. Мне нравится эта энергия, при этом говорят, что рок-культура — это совершенно другая частота. Один человек, который раньше был очень серьезным рокером, но ушел из рока в духовность, объяснял мне: ты знаешь, там такая темная энергия, что я не выдержал этот путь. Если ты со стороны это наблюдаешь - это одна история, а когда ты погружаешься в этот мир, там, наверное, непросто выжить», - напугала певица.
Она также рассказала о коллаборации с Betsy, известной по хиту «Сигма Бой» - недавно они выпустили песню с необычным названием «Делулу».
«В этом году мы стали говорить о коллаборации с Betsy, которая исполнила «Сигма Бой». Там есть и роковая основа, и попсовая, и что-то еще, но есть и та энергия, которая не в моем амплуа. И мне это очень понравилось! Мы соединили наши таланты и сочинили вместе песню. Конечно, у меня есть сленговые фишки в творчестве, их немало, как и у Betsy. Есть фишки с более американизированными стилями, я бы сказала. Но когда мы стали с Мишей, с папой Betsy, творить и думать над словами, я ему сказала: «Миш, понимаешь, мы же в России, мы должны петь на русском языке, мы можем дать как сленг одно слово, но не два, не три, это уже будет напрягать. Что такое «Делулу»? Это тот самый персонаж, который живет через восприятие этого мира в розовых очках. Я часто о себе слышу от прессы: вы так легко живете, у вас все в розовых очках. Здорово, что есть такая видимость - легкость и всё в розовых очках, но на самом деле я очень глубинный человек, очень сакральный. Если бы я не выбрала творческое направление, наверное, была бы философом», - предположила Лель.
Певица также объяснила, что общего у трех российских песен, ставших хитами за рубежом. Это «Мой мармеладный» в ее исполнении, «Сигма Бой» и «Пыяла» от АИГЕЛ, прогремевшая после сериала «Слово пацана».
«Что общего вот в этих трех песнях? Это вибрация. Мы даже не понимаем, что такое сила слова, сила звука. Ведь сила звука — это колоссальная вибрация, которая имеет влияние на наше сознание. Почему люди это поют во всем мире? Они это делают неосознанно, не понимают, о чем там поется, но хотят петь, потому что это отзывается в сердце. После бума на песню «Мой мармеладный» мне до сих пор пишут из разных стран. Например, недавно из Великобритании прислали поздравление со званием заслуженной артистки. Из Арабских Эмиратов мне писали дети, что изучают русский язык, потому что им нравится моя песня. В Америке просто все сошли с ума, это я еще молчу про Китай. Азия — это просто что-то фантастическое, нереальное и мощное», - подчеркнула Лель.
Театр: Высоцкий Безрукова и мушкетеры Розовского
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок выходных премьера спектакля «Лукич» на сцене «Мельников», «Рыжий» в «Мастерской Петра Фоменко» и «Наследники» в театре «Современник».
Театралы Петербурга идут на спектакль Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды», в Барнауле выбрали «Женское счастье», а в Перми – «Скамейку».
Ну а Катя Лель рекомендовала всем театр «У Никитских ворот» Марка Розовского.
«Меня часто приглашают на премьеры друзья, за что им большое спасибо. Другой вопрос, что редко есть возможность их посетить. Недавно мы были в театре «У Никитских ворот» у Марка Григорьевича. Была прекрасная постановка «Три мушкетера» (на фото)- потрясающе просто, фееричная, что ни песня - то хит! Настолько красивые постановки, актеры великолепные! На каком-то одном дыхании ты оттуда выходишь настолько восторженный и счастливый, что ты рос на таких красивых песнях. Что молодежь это видит, и что любовь побеждает во всех проявлениях. Мы также были на спектакле «Восточный экспресс» по Агате Кристи с Олесей Судзиловской. Чудеснейшие актеры и, несмотря на криминальное наполнение, тебе интересно, тебя это держит весь спектакль, потому что ты хочешь узнать, кто же убил, кто же сделал эту пакость. Поэтому я с большим удовольствием всегда бываю на премьерах», - подчеркнула певица.
Кино: «Мастер», фея и индийский мальчик
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. В числе его главных премьер боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом и российский фильм с говорящим названием «Жига. На полной скорости».
На экраны также выйдут драма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном и комедия «Походу любовь» с Тосей Чайкиной.
Ну а Катя Лель назвала в числе любимых фильмов фантастический боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес, а также индийский сериал «Шани Дэв».
«Это фантастический фильм, от которого я не могла оторваться, причем в нем целых 350 серий, это невероятно. Шани Дэв - это имя десятилетнего мальчика. Это потрясающей красоты мальчик, который безумно любил свою маму. Он оценивал богов. Оказывается, не только люди могли жить в порочности и в плохих мыслях и поступках, но и боги, и полубоги. И этот 10-летний мальчик брал на себя смелость осуждать их, но, конечно, поплатился. Там даны такие раскрытия в фильме! Не просто ты смотришь фильм, а я постоянно цитировала и записывала, у меня на тумбочке лежал карандаш, потому что там были такие глубокие мысли и такие необходимые для меня!» - отметила певица.
Она также рассказала о коллаборации с Ваней Дмитриенко и призналась, что в отличие от Юлии Пересильд ей ближе образ феи, чем Бабы-яги.
«Я вообще за любой коллаб, если это не характерно для меня полностью. Люди удивляются: да ладно, ничего себе, а как ты смогла? А я могу поддержать и молодое поколение. Есть нашумевший фильм «Небриллиантовая рука», мы сделали для него с Ваней Дмитриенко новую версию песни «Мой мармеладный». Казалось бы, ну как можно сделать этот хит в его стиле? Но это так было прикольно и так неожиданно. Я сказала: «Вань, ты крутой». Это очень зашло, и мы вместе записали этот фит для «Небриллиантовой руки». Что касается Бабы-яги, я больше к феям, я больше за силу любви, которая объединяет, помогает и спасает людей. Вот это моя энергия», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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