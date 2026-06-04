Названы имена возможных наставников в перезапуске «Фабрики звезд»

По его словам, Беляев может поделиться с молодёжью «особенным взглядом на музыку и хорошим вкусом». Что же касается второго наставника, то Матвиенко - это самый вероятный вариант, так как он был первым продюсером «Фабрики».

«Это точно не Константин Меладзе... Игорь Крутой, наверное, уже всё-таки перерос такие форматы... Для Максима Фадеева «Фабрика» — тоже старый формат... А Виктор Дробыш был в перезапуске проекта на МУЗ-ТВ... на мой взгляд, неудачно», - пояснил Бабичев.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что один из продюсеров перезапущенной «Фабрики звёзд» будет из новой школы, а второй — из старых сезонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

