Катя Лель анонсировала «вселенскую мантру на галактическом языке»
Певица Катя Лель в своих соцсетях объявила, что намерена записать песню, которая является «вселенской мантрой любви на галактическом языке».
По её словам, в студии вместе с ней работает продюсер Артём Лаар.
Она отметила, что проект, к которому она шла много лет - о «единении людей и раскрытии сердец».
«Созидаем в студии... волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, общающейся с цивилизацией Хамилия», - написала певица.
Ранее Катя Лель заявила, что американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказывал ей знаки внимания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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