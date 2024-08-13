Катя Лель анонсировала «вселенскую мантру на галактическом языке»

Певица Катя Лель в своих соцсетях объявила, что намерена записать песню, которая является «вселенской мантрой любви на галактическом языке».

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По её словам, в студии вместе с ней работает продюсер Артём Лаар.

Она отметила, что проект, к которому она шла много лет - о «единении людей и раскрытии сердец».

«Созидаем в студии... волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, общающейся с цивилизацией Хамилия», - написала певица.

Ранее Катя Лель заявила, что американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказывал ей знаки внимания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Brand Awards
ТЕГИ:МузыкаПесняКатя Лель

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