Оперный певец Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича
Российский оперный певец (бас), заслуженный артист России Ильдар Абдразаков был удостоен премии им. Дмитрия Шостаковича. Информация о награждении певца появилась в Telegram-канале фонда исполнителя.
«Для меня большая честь получить Премию имени Дмитрия Шостаковича. В год тридцатилетия премии это признание становится вдвойне значимым. Оно вдохновляет и налагает особую ответственность - быть достойным великого имени Шостаковича и продолжать традиции высокого служения искусству», - приводятся в публикации слова Абдразакова.
Церемония награждения состоялась в рамках заключительного гала-концерта VI Зимнего международного фестиваля искусств народного артиста СССР Юрия Башмета в Москве.
В вечер награждения состоялся сольный концерт Абдразакова в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Башмета.
Ранее писатель и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий Захар Прилепин был награжден медалью «Доблесть и отвага», напоминает RT.
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