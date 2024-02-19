«Кастинга не было!»: Режиссер фильма о Жириновском опроверг главную роль Кологривого

«Я вам могу сказать одно – еще не было вообще никакого кастинга. Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа», - сказал Баранов.

Со своей стороны, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов сказал НСН, что выбор актера, который сыграет Жириновского, - дело режиссера и сценариста. Он также не подтвердил информацию, что главную роль сыграет Кологривый.

«Я не буду дилетантски оценивать, кто на какую роль подходит, это должны определять режиссер-постановщик и автор сценария. Здесь все вопросы к режиссеру, у меня уже была с ним встреча», - сказал Нилов.

По его словам, при подготовке фильма режиссеру предложат проконсультироваться с людьми, которые давно знали Жириновского.

«Чтобы фильм смог передать дух и мировоззрение, манеры и ход мыслей Жириновского, нужно, чтобы зрителю стали известны не только общедоступные вещи. Те, кто с ним много лет отработал, могут помочь и режиссеру, и съемочной группе, и артистам. У нас много людей, которые работали с Жириновским в начале становления партии, с начала 1990-х годов. Есть те, кто с ним вместе учился, например, Геннадий Авдеев. Жириновский жил с ним в общежитии, а потом рассказывал очень интересную историю: когда Геннадий Петрович учил фарси и ночью готовился к экзамену, то штанами накрыл лампу и в итоге сжег штаны своему однокурснику», - заключил собеседник НСН.