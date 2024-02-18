ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый ответил согласием сыграть роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского без обсуждения гонорара, рассказала руководитель пресс-службы партии Элеонора Кавшар.

Никита Кологривый сыграет Жириновского в байопике про лидера ЛДПР

Она отметила, что вопросы гонорара не обсуждались во время встречи актера и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Артист рад, что его пригласили и рассматривают на роль, сказала представитель партии.

«Для него это прежде всего такая ценностная история», - заявила Кавшар в беседе с изданием «Подъем»..

Кологривый сыграет Жириновского в биографическом фильме о политике. Съемки начнутся в 2024 году. Информации о дате премьеры пока нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноАктерВладимир ЖириновскийЛДПР

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