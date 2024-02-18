ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара

Она отметила, что вопросы гонорара не обсуждались во время встречи актера и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Артист рад, что его пригласили и рассматривают на роль, сказала представитель партии.

«Для него это прежде всего такая ценностная история», - заявила Кавшар в беседе с изданием «Подъем»..

Кологривый сыграет Жириновского в биографическом фильме о политике. Съемки начнутся в 2024 году. Информации о дате премьеры пока нет, отмечает «Радиоточка НСН».

