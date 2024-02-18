ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый ответил согласием сыграть роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского без обсуждения гонорара, рассказала руководитель пресс-службы партии Элеонора Кавшар.
Она отметила, что вопросы гонорара не обсуждались во время встречи актера и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Артист рад, что его пригласили и рассматривают на роль, сказала представитель партии.
«Для него это прежде всего такая ценностная история», - заявила Кавшар в беседе с изданием «Подъем»..
Кологривый сыграет Жириновского в биографическом фильме о политике. Съемки начнутся в 2024 году. Информации о дате премьеры пока нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию
- Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа
- США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов
- ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара
- Боррель спрогнозировал решение ситуации на Украине в течение трех месяцев
- Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах
- США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса
- В Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар
- Трамп представил коллекцию кроссовок собственного бренда
- Вице-спикера польского Сейма Босака внесли в базу «Миротворец»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru