Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,4 млн

Изначально полотно оценивалось примерно в $120 млн.

«Шедевр Пабло Пикассо ... был продан за 139,4 миллиона долларов, став второй по стоимости из когда-либо проданных на аукционе работ художника», — указали в Sotheby's.

На картине, написанной в 1932 году, изображена муза Пикассо, модель Мария-Тереза Вальтер. С 1968 года полотно находилось в частной коллекции.

Ранее на аукционе Sotheby’s продали картину художника Густава Климта «Дама с веером», стоимость лота составила $108,7 млн, напоминает телеканал «360».

В октябре на аукционе Christie's продали за 3,71 млн евро письмо мореплавателя Христофора Колумба о топографии и населении островов, которые исследователь назвал «Индийскими», пишет RT.

