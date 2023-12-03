Картину Ивана Айвазовского продали с молотка за 50 млн рублей
Картина русского художника Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» ушла с молотка за 50 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
Картина написана в 1891 году. Торги организовал российский аукционный холдинг, который организаторы назвали отечественным аналогом Christie's.
Ранее в Польше выставили на торги неизвестную картину голландского художника Питера Пауля Рубенса, написанную в 1630 году. Начальная цена лота - $1,5 миллиона.
В ноябре на аукционе Sotheby's продали картину художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» за $139,4 миллиона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru