Картину Рембрандта «Поклонение волхвов» продадут на аукционе Sotheby’s

Топ-лотом торгов произведениями искусства 6 декабря в Лондоне станет шедевр Рембранта «Поклонение вохвов», сообщает аукционный дом Sotheby’s.

В Нью-Йорке распродали коллекцию Ротшильдов

Первоначальная цена картины £15 миллионов.

Как отмечается, произведение ещё два года назад считалось написанным рукой неизвестного художника из окружения Рембрандта. Его приобрел нынешний владелец всего за €860 тысяч, после чего заказал провести более подробное исследование картины, которое и установило, что её автором был сам Рембрандт.

Ранее картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,4 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sothebys.com
ТЕГИ:ХудожникиЛондонАукционКартина

Горячие новости

Все новости

партнеры