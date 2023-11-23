Картину Рембрандта «Поклонение волхвов» продадут на аукционе Sotheby’s

Первоначальная цена картины £15 миллионов.

Как отмечается, произведение ещё два года назад считалось написанным рукой неизвестного художника из окружения Рембрандта. Его приобрел нынешний владелец всего за €860 тысяч, после чего заказал провести более подробное исследование картины, которое и установило, что её автором был сам Рембрандт.

Ранее картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,4 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

