Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» покажут на широком экране в Великобритании
Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет на широкие экраны в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дистрибьюторскую компанию Sovereign.
Фантастическую драму, снятую по одноименному роману Алексея Сальникова, покажут 11 февраля в шести городах Соединенного Королевства — Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Манчестере, Питерборо, Шеффилде. При этом в Лондоне по завершении сеансов начнется трансляция сессии вопросов и ответов с Серебренниковым, пишет Газета.ру.
Картину «Петровы в гриппе» впервые показали на Каннском кинофестивале в июле 2021 года. Главные роли в ленте сыграли Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Александр Ильин. Фильм завоевал ряд почетных наград, в частности, оператор картины Владислав Опельянц получил в Каннах премию Высшей технической комиссии, напоминают Известия.
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