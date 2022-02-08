Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» покажут на широком экране в Великобритании

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет на широкие экраны в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дистрибьюторскую компанию Sovereign.

«С усами в парике». Оксимирон читает рэп в новом фильме Серебренникова. Видео

Фантастическую драму, снятую по одноименному роману Алексея Сальникова, покажут 11 февраля в шести городах Соединенного Королевства — Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Манчестере, Питерборо, Шеффилде. При этом в Лондоне по завершении сеансов начнется трансляция сессии вопросов и ответов с Серебренниковым, пишет Газета.ру.

Картину «Петровы в гриппе» впервые показали на Каннском кинофестивале в июле 2021 года. Главные роли в ленте сыграли Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Александр Ильин. Фильм завоевал ряд почетных наград, в частности, оператор картины Владислав Опельянц получил в Каннах премию Высшей технической комиссии, напоминают Известия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Кирилл СеребренниковВеликобританияКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры