Канье Уэст приехал в Москву

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российский продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, он остановился в центре Москвы. Предположительно, речь идет об одном из отелей недалеко от Охотного ряда. Известно, что частный борт рэпера приземлился в субботу 29 июня в терминале «Внуково-3».

Рудковская также предположила, что исполнитель сможет распродать все свои билеты на большой концерт в Москве всего за три дня.

До этого источник НСН в руководстве «Лужников» подтвердил, что концерт Канье Уэста в Москве все же состоится на территории спорткомплекса. Однако точная дата мероприятия так и не была названа.

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При этом по некоторой информации, рэпер мог приехать в Москву именно сейчас на юбилей главного дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского, который 29 июня отпраздновал свое 40-летние. Уэст является хорошим другом Рубчинского.

Ранее событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что концерт Канье Уэста в «Лужниках» может принести промоутерам мероприятия около $6,5 млн.


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ФОТО: AP / ТАСС
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