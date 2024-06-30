Канье Уэст приехал в Москву

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российский продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, он остановился в центре Москвы. Предположительно, речь идет об одном из отелей недалеко от Охотного ряда. Известно, что частный борт рэпера приземлился в субботу 29 июня в терминале «Внуково-3».

Рудковская также предположила, что исполнитель сможет распродать все свои билеты на большой концерт в Москве всего за три дня.

До этого источник НСН в руководстве «Лужников» подтвердил, что концерт Канье Уэста в Москве все же состоится на территории спорткомплекса. Однако точная дата мероприятия так и не была названа.