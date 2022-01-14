Канье Уэст избил фаната
Американский рэпер Канье Уэст в центре Лос-Анджелеса избил фаната, который попросил у него автограф. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.
Конфликт произошел примерно в 03:00 ночи по местному времени. После словесной перепалки исполнитель два раза ударил поклонника и повалил его на землю. Музыканта пыталась успокоить его двоюродная сестра, но он кричал на нее и говорил: «Отойди от меня».
По сообщениям американского издания TMZ, до этого рэпер попросил фанатов, которые стояли на улице, не фотографировать.
Полиция начала расследование.
Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что замглавы МИД России Сергей Рябков признался, что слушает песни Канье Уэста.
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