Канье Уэст избил фаната

Американский рэпер Канье Уэст в центре Лос-Анджелеса избил фаната, который попросил у него автограф. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

Конфликт произошел примерно в 03:00 ночи по местному времени. После словесной перепалки исполнитель два раза ударил поклонника и повалил его на землю. Музыканта пыталась успокоить его двоюродная сестра, но он кричал на нее и говорил: «Отойди от меня».