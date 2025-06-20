Функционал «Пушкинской карты» стоит расширить на покупку книг и распространить программу на школьников всех возрастов, сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В кулуарах ПМЭФ он допустил, что решение поддержит издательства и простимулирует школьников к чтению. Полевская поддержала инициативу, отметив при этом, что важно проработать ее техническую реализацию.

«Какое-то время назад уже муссировалась тема, что делать с теми населенными пунктами отдаленных регионов, где просто негде потратить "Пушкинскую карту". К примеру, там нет культурно-зрелищных учреждений с соответствующими мероприятиями, нет кинотеатров. Может быть, расширение возможности покупки литературы станет выходом. Думаю, это повысит интерес молодежи к книгам. Сама идея, на мой взгляд, замечательная, вопрос в технической реализации и последующем контроле. Вопрос, в чьем это будет ведении, как это будет технически реализовано, ведь целый комплекс служб осуществляет контроль за реализацией программы "Пушкинская карта" от стадии покупки до стадии посещения», - отметила она.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», поскольку лимита в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры. При этом генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка»), член правления Союза писателей РФ Вадим Дуда поддержал идею создания аналога «Пушкинской карты» по литературе для дошкольников, передает «Радиоточка НСН».

