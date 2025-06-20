В идее расширить «Пушкинскую карту» нашли плюсы для провинции
Покупка книг по «Пушкинской карте» увеличит интерес молодежи к книгам, заявила НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.
Жители отдаленных населенных пунктов в России часто сталкиваются с невозможностью потратить деньги на «Пушкинской карте», и покупка книг на эти средства помогла бы решить проблему, допустила в разговоре с НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.
Функционал «Пушкинской карты» стоит расширить на покупку книг и распространить программу на школьников всех возрастов, сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В кулуарах ПМЭФ он допустил, что решение поддержит издательства и простимулирует школьников к чтению. Полевская поддержала инициативу, отметив при этом, что важно проработать ее техническую реализацию.
«Какое-то время назад уже муссировалась тема, что делать с теми населенными пунктами отдаленных регионов, где просто негде потратить "Пушкинскую карту". К примеру, там нет культурно-зрелищных учреждений с соответствующими мероприятиями, нет кинотеатров. Может быть, расширение возможности покупки литературы станет выходом. Думаю, это повысит интерес молодежи к книгам. Сама идея, на мой взгляд, замечательная, вопрос в технической реализации и последующем контроле. Вопрос, в чьем это будет ведении, как это будет технически реализовано, ведь целый комплекс служб осуществляет контроль за реализацией программы "Пушкинская карта" от стадии покупки до стадии посещения», - отметила она.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», поскольку лимита в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры. При этом генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка»), член правления Союза писателей РФ Вадим Дуда поддержал идею создания аналога «Пушкинской карты» по литературе для дошкольников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: Говорить о победе над коронавирусом еще рано
- РФ и Украина в очередной раз обменялись пленными
- Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
- В Европе призвали не пускать в Шенгенскую зону участников СВО
- Россиян предупредили о штрафах зв ввоз в страну сувенирных кораллов
- Ефремов может получить роль в спектакле в театре Михалкова
- ВС России освободили Московку в Харьковской области
- Песков заявил, что Россия не упустит преимущество перед Украиной
- В США одобрили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой
- Хуснуллин заявил об отсутствии кризиса в строительной отрасли в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru