«Кафе на вулкане» и «Врачи из ада»: Исторические книги, которые заинтересовали россиян

Книги о Германии первой половины XX века стали лидерами продаж в разделе истории на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№25 в Москве. Абсолютный рекордсмен – Франсиско У. Майнеке с книгой «Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами». Такие данные НСН предоставили в крупнейшей федеральной книжной сети «Читай-город».

«Эта книга – напоминание о том, насколько трагичной и зависимой может оказаться связь искусства, культуры и политики. В основе – документы, мемуары и дневники богемного общества Берлина 30-х годов 20 века. Второе место в рейтинге заняла книга «Врачи из ада. Ужасающий рассказ о нацистских экспериментах над людьми». Её автор Вивьен Шпиц была судебной стенографисткой на Нюрнбергском процессе с 1946 по 1947 год. Каждая глава посвящена одному эксперименту со стенограммами судебных заседаний», - говорится в сообщении.