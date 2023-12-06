«Кафе на вулкане» и «Врачи из ада»: Исторические книги, которые заинтересовали россиян
Федеральная книжная сеть «Читай-город» отметила повышенный интерес к истории России и Германии на Международной книжной ярмарке Non/fictio№25.
Книги о Германии первой половины XX века стали лидерами продаж в разделе истории на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№25 в Москве. Абсолютный рекордсмен – Франсиско У. Майнеке с книгой «Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами». Такие данные НСН предоставили в крупнейшей федеральной книжной сети «Читай-город».
«Эта книга – напоминание о том, насколько трагичной и зависимой может оказаться связь искусства, культуры и политики. В основе – документы, мемуары и дневники богемного общества Берлина 30-х годов 20 века. Второе место в рейтинге заняла книга «Врачи из ада. Ужасающий рассказ о нацистских экспериментах над людьми». Её автор Вивьен Шпиц была судебной стенографисткой на Нюрнбергском процессе с 1946 по 1947 год. Каждая глава посвящена одному эксперименту со стенограммами судебных заседаний», - говорится в сообщении.
На этот раз тема История была задана главному павильону ярмарки. По данным «Читай-города», данное направление прогрессирует с начала 2022 года. Темы, которые интересовали посетителей – взаимозависимость искусства и политики, отношения с Западом, Средневековье, Романовы, быт и традиции русского человека в разные исторические периоды и даже Третий Рейх.
«В топе-100 Non/fictio№25 представлены другие нашумевшие книги об истории Германии в годы Второй мировой. Третье место, дань тренду на все азиатское - «Краткая история Японии». Это обновленное и дополненное издание книги, которая стала одной из основополагающих в мировой японистике. Также пользовались спросом книги об истории Израиля, Индии, Франции, Англии. При этом книги по истории России в топ-100 всё же преобладают».
Книга в жанре исторической прозы заняла четвёртое место. Это «Революция» испанского писателя и военного журналиста Артура Переса-Реверте. Замыкает ТОП-5 представитель жанра фольклор «Старшая Эдда. Скандинавский эпос». Данное издание легло в основу культовых комиксов о Торе и цикла «Властелин колец».
Музыкальный раздел в топ-100 привлёк посетителей историями групп Queen и The Beatles, а также представителей русского рока. В целом, как отмечают в «Читай-городе», продажи на ярмарке демонстрируют высокий интерес россиян к истории. Востребованы как классические труды, так и современные аналитические работы.
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